В Хасавюрте провели ифтар

«Вчера мы провели ифтар дружбы и добрососедства для жителей улицы Датуева, на месте, в котором в самом начале года произошел взрыв газовоздушной смеси.

Мероприятие прошло по инициативе Главы Республики Дагестан Сергея Алимовича Меликова, лично контролировавшего ход событий в ту злополучную ночь.

От его имени передал жителям слова поздравления с началом священного месяца Рамадан, теплые слова пожелания и поддержки, а также презенты для детей и благородный Коран для чтецов, проживающих в этом дворе.

Также мы навестили на дому пострадавших во время ночного происшествия Элину Ибравову и ее маленькую дочь. Элина на тот момент ждала рождения сына. Позже с его рождением мы поздравили ее в Перинатальном центре. Поинтересовавшись их здоровьем и поздравив с наступившим месяцем Рамадан, передал подарки от Главы Дагестана — велосипед и коляску.

Ифтар собрал во дворе дома много детей, соседей, которые смогли лицезреть интересные выступления и поучаствовать в различных тематических конкурсах.

Атмосфера дружбы, взаимоуважения и много добрых улыбок — это, пожалуй, одно из ценных приобретений таких мероприятий. Они должны стать доброй традицией в нашем городе в этот благословенный месяц», — написал глава Хасавюрта Корголи Корголиев на своем телеграм-канале.