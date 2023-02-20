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В Хасавюрте продолжают оказывать регулярную поддержку и помощь семьям мобилизованных горожан

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С момента объявления частичной мобилизации руководитель города Хасавюрт Корголи Корголиев дал поручение оказывать всестороннюю поддержку семьям, чьи родные и близкие отправились в зону специальной военной операции.

Так, на сей раз узнать с какими проблемами сталкиваются члены семей мобилизованных граждан и передать им продукты первой необходимости отправились депутаты городского Собрания Узайри Хадисов, Магомедрасул Гусейнов и представитель волонтерского штаба #МыВместе.

Они в очередной раз напомнили, что ни одна семья не останется без соответствующего внимания, а образовавшиеся проблемы будут решены в кратчайшие сроки.

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