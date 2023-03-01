В Хасавюрте продолжают оказывать помощь семьям военнослужащих, участвующих в СВО

По поручению главы города Корголи Корголиева, муниципальные власти проводят работу по выявлению потребностей и оказанию помощи семьям военнослужащих.

Депутаты горсобрания Узайри Хадисов, Магомедрасул Гусейнов, представитель городского волонтерского штаба #МыВместе и и.о. начальника управления культуры, спорта и молодежной политики Айшат Атаева встретились с семьями мобилизованных.

«Стараемся оказывать все меры поддержки. Особое внимание уделяется семьям, которые временно остаются без мужского плеча. Сегодня помощь в любых социальных вопросах женам и детям защитников – наша первостепенная обязанность», — сказали они.