В Хасавюрте продолжают оказывать помощь семьям участников СВО

Несмотря на то, что с момента объявления начала специальной военной операции прошло более года, в Хасавюрте не было ни дня, чтобы городские власти оставляли без внимания семьи, чьи родные и близкие отправились защищать интересы Отечества.

Чтобы узнать о текущем положении дел, насущных проблемах, волнующих вопросах, а также передать продуктовые наборы к семьям участников специальной военной операции на сей раз отправились начальник отдела организационной работы городского Собрания депутатов Раджаб Сулайманов и специалист УКС и МП Фатима Керимова.