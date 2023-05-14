В Хасавюрте продолжается весенний призыв в армию

Из военкомата по городу Хасавюрту, Хасавюртовскому и Новолакскому районам в сборный пункт в Махачкале отправилась очередная группа призывников. Там они в ближайшее время узнают в каком городе и роде войск им предстоит пройти срочную службу.

Военный комиссар Абакар Давудов и его заместитель Артур Аджиев провели инструктаж для призывников и их родителей. Они, в очередной раз, напомнили, что ни один срочник не будет отправлен в зону специальной военной операции, о чем было неоднократно сказано Президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. Юноши будут проходить службу на территории России, а по завершении 12 месяцев вернутся домой.

Проводить призывников и пожелать им удачи от имени Главы Хасавюрта Корголи Корголиева пришел его заместитель Хайбулла Умаров.