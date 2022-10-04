В Хасавюрте продолжается отправка резервистов

Сегодня вновь на региональный сборный пункт отправился автобус с попавшими под частичную мобилизацию жителями Хасавюрта.

Кроме родных и близких резервистов провожали уполномоченный Главы РД, заместитель отдела Управления Главы РД по внутренней политике Мурад Джабраилов, заместитель Главы Хасавюрта Хайбулла Умаров, ветераны афганских событий и правоохранительных органов.

«Кто защитит Родину, если не мы? Возвращайтесь скорее живыми и здоровыми. Пусть вас хранит Всевышний, а мы будем вас встречать!», — напутствовал мобилизованных Мурад Джабраилов.

Отметим, ход мобилизации в городе идет в штатном режиме, работники военного комиссариата по г. Хасавюрту, Хасавюртовскому и Новолакскому районам работают в тесном взаимодействии с руководством города, депутатами городского Собрания и общественными деятелями, проводя информационно-разъяснительную работу с населением.