В Хасавюрте продолжается отправка мобилизованных

Очередная группа резервистов, призванных военным комиссариатом по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому и Новолакскому районам, в рамках частичной мобилизации отправилась на региональный сборный пункт.

Проводить мобилизованных пришел депутат городского Собрания Магомед Гойлубиев, ветераны афганских событий и правоохранительных органов.

Всем мобилизованным на временном сборном пункте военного комиссариата вручили комплекты со спальными мешками и прорезиненными ковриками.

Ветеран афганских событий Вахмурад Шангереев напутственными словами проводил резервистов.

«Хочу вам дать совет — будьте всегда бдительны и слушайте старших по званию. Бдительность никогда никого не подводила», — сказал он.