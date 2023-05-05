В Хасавюрте продолжается акция «Георгиевская ленточка»

Учащиеся СОШ №3 в администрации города Хасавюрта провели акцию «Георгиевская ленточка».

В рамках акции школьники прикрепили символ Победы заместителям главы города, начальникам и сотрудникам отделов и управлений администрации, которых поздравили с наступающим Днем Победы, пожелав крепкого здоровья и благополучия.

Отметим, акция «Георгиевская ленточка» является важным символом памяти о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Помнить о подвигах наших предков и передавать эту память следующим поколениям необходимо и для того, чтобы потомки ценили свободу и независимость, которые мы имеем сегодня.