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В Хасавюрте поздравили супругу участника СВО с рождением ребенка

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Накануне, хасавюртовец, участвующий в спецоперации, в третий раз стал отцом. Его супруга подарила ему мальчика.

Поздравить с этим знаменательным событием семью участника спецоперации в Перинатальный центр отправились исполняющий обязанности заместителя главы Хасавюрта Иса Чергизбиев и депутаты городского Собрания Олеся Зубаирова и Магомед Гойлубиев.

Они встретили супругу военнослужащего с подарками и от имени Главы города Корголи Корголиева пожелали семье и новорожденному малышу крепкого здоровья, счастья и скорейшего возвращения домой их Героя.

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