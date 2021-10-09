В Хасавюрте отметили День разгрома немецко-фашистких войск в битве за Кавказ

В субботу, 9 октября, на мемориале «Холм боевой славы» в Хасавюрте прошло патриотическое мероприятие, посвященное Дню разгрома советской армией немецко-фашистких войск в битве за Кавказ.

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Хасавюрта Хайбулла Умаров, статс-секретарь-заместитель министра по делам молодежи РД Сиражуддин Галимов, представители поискового движения региона, патриотических организаций, активисты движения «Юнармия», студенты ссузов и другие. Они провели митинг, возложили цветы к Вечному огню и посадили балканские орехи, которые были переданы республике из Сербии на Международном форуме «Каспий-2021».

«Ровно 78 лет назад победоносно завершилась оборонительно-наступательная битва с фашистскими оккупантами за Кавказ. Планы врага по уничтожению советских войск и захвату богатейших источников нефти были окончательно сорваны. Также важно знать, что не оправдались надежды фашистов разрушить дружбу народов Кавказа с другими братскими народами Советского Союза. Потери советских войск за период битвы за Кавказ – свыше 344 тысяч чел. Столько наших молодых ребят отдали свою жизнь за мир, который мы должны сохранить и передать другим поколениям», — рассказал заместитель министра по делам молодежи РД Сиражуддин Галимов.

Кроме того, замминистра отметил важность и востребованность патриотической работы, проводимой в Хасавюрте и в республике в целом: «Мы планируем совершенствовать эту работу, чтобы все больше и больше молодых ребят вступали в ряды патриотически мыслящих и действующих граждан нашей Родины».

Организаторами мероприятия выступили Администрация города Хасавюрт совместно с региональным отделением Поискового движения в РД при поддержке Минмолодежи РД.