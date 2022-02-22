В Хасавюрте открыли центр военно-патриотического воспитания «Авангард»

В городе Хасавюрте состоялось открытие центра военно-патриотического воспитания «Авангард», где смогут обучаться семьдесят пять человек. В церемонии открытия принял участие исполняющий обязанности первого заместителя руководителя Минобрнауки Дагестана Магомед Абидов. По его словам, подобные центры открываются для осуществления военно-патриотического воспитания молодёжи и подготовки граждан к военной службе. В республике в общей сложности открыто четыре центра «Авангард», в которых ежегодно смогут обучаться более шести тысяч человек.

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