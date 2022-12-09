В Хасавюрте открыли «Парту Героя» в честь Умарпаши Ханалиева

День Героев Отечества ежегодно отмечается 9 декабря. Это праздник, в который мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем наших современников, отличившихся выдающимися поступками.

И неслучайно в честь Дня Героев Отечества в Хасавюрте на территории СОШ №11 состоялось торжественное мероприятие под эгидой Единой России. Здесь открыли виртуальную Парту Героя Российской Федерации, генералу-майору ФСБ Умарпаше Юсуповичу Ханалиеву.

В ходе мероприятия ведущие рассказали о важных событиях из жизни Умарпаши Ханалиева.