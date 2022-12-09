Герои Z

В Хасавюрте открыли «Парту Героя» в честь Умарпаши Ханалиева

Оставить комментарий

День Героев Отечества ежегодно отмечается 9 декабря. Это праздник, в который мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем наших современников, отличившихся выдающимися поступками.

И неслучайно в честь Дня Героев Отечества в Хасавюрте на территории СОШ №11 состоялось торжественное мероприятие под эгидой Единой России. Здесь открыли виртуальную Парту Героя Российской Федерации, генералу-майору ФСБ Умарпаше Юсуповичу Ханалиеву.

В ходе мероприятия ведущие рассказали о важных событиях из жизни Умарпаши Ханалиева.

Также читают:

В честь погибшего в ходе СВО кайтагца Магомеда Сал...
В районах Дагестана продолжается призывная кампани...
Из Хасавюрта отправилась еще одна группа мобилизов...
Более 20 мобилизованных и добровольцев получили вы...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.