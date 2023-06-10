В Хасавюрте обсудили вопросы службы по контракту

9 июня в гимназии №2 города Хасавюрт состоялась встреча с жителями микрорайона Балюрт по вопросам контрактной военной службы в Вооруженных Силах России.

На встрече присутствовали руководитель рабочей группы, заместитель главы администрации Хайбулла Умаров, заместитель военного комиссара по г. Хасавюрт Гамзат Ильясов, заместитель начальника отдела УУП и ПДН отдела МВД России по г. Хасавюрт, подполковник полиции Мурад Сайпудинов, представители МКУ «Городской информационный центр», квартальных комитетов и приглашенные гости.

Гамзат Ильясов проинформировал о ходе весеннего призыва, который продлится по 15 июля, и о наборе военнослужащих по контракту.

«Ни один солдат срочной службы, призванный из Хасавюрта, не будет направлен в зону СВО. Юноши будут служить в местах постоянной дислокации в России», — отметил Ильясов.

Заместитель военного комиссара также сообщил о льготах, предоставляемых государством семьям контрактников, которые участвуют в специальной военной операции.

Хайбулла Умаров в своем выступлении подчеркнул, что по поручению Главы администрации Корголи Корголиева и при поддержке депутата ГосДумы ФС РФ Сайгидпаши Умаханова с семьями участников спецоперации ежедневно встречаются депутаты городского Собрания, волонтеры муниципального штаба #МыВместе, представители города, которые оказывают материальную помощь.