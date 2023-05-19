В Хасавюрте обсудили методы борьбы с распространением кори

Защита населения от кори и опасных последствий этой инфекции послужила темой прошедшего в городе Хасавюрте совещания под руководством заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Абдурахмана Махмудова.

На этой территории отмечена более высокая заболеваемость данной инфекцией, чем в среднем по Дагестану.

Удельный вес детей до 17 лет в структуре заболевших корью составил 85,9%. Среди детского населения наибольшее количество случаев зарегистрировано в возрастной группе от 3 до 6 лет (32,7 %).