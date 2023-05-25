В Хасавюрте не забывают о семьях участников СВО

Депутаты городского Собрания города Хасавюрта, представители муниципалитета и волонтерского корпуса #МыВместе продолжают масштабную работу, инициированную Главой города Корголи Корголиевым, по оказанию всевозможной помощи семьям, чьи родные и близкие находятся в зоне спецоперации.

Регулярно семьи навещают представители городской власти, интересуясь их положением дел и беря на контроль беспокоящие проблемы и вопросы.

Именно с таким визитом депутат городского Собрания Магомед Шираев сегодня отправился к родным и близким участников СВО. Он передал семьям продуктовые наборы первой необходимости и напомнил, что работа по поддержке семей военнослужащих находится на личном контроле руководителя города.