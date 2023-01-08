В Хасавюрте идет активная работа по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме

Уже практически завершены поквартирные обходы пострадавших домов и квартир, в большинстве из которых выбиты стекла. Созданные рабочие группы поквартирно проводят обход и делают замеры окон, которые нужно заменить.

Работы проводятся по поручению руководителя Республики Дагестан Сергея Меликова, распорядившегося в первую очередь оказать помощь пострадавшим жильцам.

Параллельно идут работы по расчистке территории от стекол, бетона и т.д.

Ход проводимых работ находится на личном контроле Главы Хасавюрта Корголи Корголиева.