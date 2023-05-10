В Гунибском районе продолжают увековечивать память воинов СВО

В селении Салта на домах и в школе мемориальные доски установили героически погибшим исполняя воинский долг перед Родиной в ходе СВО на Украине:

— Махмудову Гаджимураду Магомедалиевичу и

— Саидову Шамилю Камиловичу, награжденными Указом Президента Российской Федерации Орденом мужества посмертно.