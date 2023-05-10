Герои Z

В Гунибском районе продолжают увековечивать память воинов СВО

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В селении Салта на домах и в школе мемориальные доски установили героически погибшим исполняя воинский долг перед Родиной в ходе СВО на Украине:
— Махмудову Гаджимураду Магомедалиевичу и
— Саидову Шамилю Камиловичу, награжденными Указом Президента Российской Федерации Орденом мужества посмертно.

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