В селении Салта на домах и в школе мемориальные доски установили героически погибшим исполняя воинский долг перед Родиной в ходе СВО на Украине:
— Махмудову Гаджимураду Магомедалиевичу и
— Саидову Шамилю Камиловичу, награжденными Указом Президента Российской Федерации Орденом мужества посмертно.
В Гунибском районе продолжают увековечивать память воинов СВО
В селении Салта на домах и в школе мемориальные доски установили героически погибшим исполняя воинский долг перед Родиной в ходе СВО на Украине: