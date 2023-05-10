В Гунибском районе продолжают установки мемориальных досок по увековечению памяти героев СВО

Торжественное открытие памятной доски в честь земляка Магомедова Сиражудина Абдугапуровича, героически погибшего в ходе СВО на Украине, состоялось в средней школе селения Бацада.

Указом Президента России за самоотверженность, отвагу, героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Магомедов Сиражудин Абдугапурович награждён орденом Мужества (посмертно).

В мероприятии приняли участие и выступили заместитель главы района Магомед Джабраилов, начальник отдела образования района Магомед Алиев, глава села Бацада Руслан Замалов. С теплыми воспоминаниями о выпускнике выступила директор школы Патимат Магомедова, педагоги школы, а также друзья Сиражудина.

В завершении церемонии память Сиражудина Магомедова почтили минутой молчания и возложили цветы к памятной доске на фасаде школы.

Мемориальные доски погибшим в СВО до 9 мая будут установлены также в школах сельских поселений Кегер, Салта и Согратль.