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В Гунибском районе продолжают установки мемориальных досок по увековечению памяти героев СВО

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Торжественное открытие памятной доски в честь земляка Магомедова Сиражудина Абдугапуровича, героически погибшего в ходе СВО на Украине, состоялось в средней школе селения Бацада.

Указом Президента России за самоотверженность, отвагу, героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Магомедов Сиражудин Абдугапурович награждён орденом Мужества (посмертно).

В мероприятии приняли участие и выступили заместитель главы района Магомед Джабраилов, начальник отдела образования района Магомед Алиев, глава села Бацада Руслан Замалов. С теплыми воспоминаниями о выпускнике выступила директор школы Патимат Магомедова, педагоги школы, а также друзья Сиражудина.

В завершении церемонии память Сиражудина Магомедова почтили минутой молчания и возложили цветы к памятной доске на фасаде школы.

Мемориальные доски погибшим в СВО до 9 мая будут установлены также в школах сельских поселений Кегер, Салта и Согратль.

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