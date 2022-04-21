В Гунибе прошла встреча актива села с депутатами

20 апреля 2022 года в актовом зале администрации Гунибского района состоялась встреча с приглашением актива села, депутатов и главы администрации Гуниба. В рамках встречи были даны разъяснения о том, что распродажей земельных участков в местности Верхний Гуниб администрация района не занимается. На предоставляемом в аренду земельном участке Комитетом лесного хозяйства РД ООО «Крепость Шамиля» планируется строительство социально значимого проекта мини-футбольного поля для молодежи, которая не является объектом капитального строительства.

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