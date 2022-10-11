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В Гумбетовском районе запущен телефон горячей линии по вопросам частичной мобилизации

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Гумбетовский район открыл горячую линию по вопросам оказания психологической и юридической помощи по вопросам частичной мобилизации: 8 938 778 05 50.

По всем вопросам частичной мобилизации, оказания помощи родным защитников Отечества можно обратиться по данному номеру. Напомним, что под руководством главы муниципалитета Галипа Галипова в районе ведется работа по максимальной поддержке мобилизованных и их семей. Лично глава района и сотрудники администрации неоднократно провели сбор средств для приобретения экипировки, продуктов, всего необходимого для мобилизованных. Защитники Родины и их родственники ощущают всемерную поддержку на всех уровнях власти и от простых жителей.

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