В Гумбетовском районе ведется комплексная работа по разъяснению преимуществ службы по контракту

В селе Игали ведется комплексная работа по разъяснению преимуществ военной службы по контракту.

В населенных пунктах, относящихся к администрации сельского поселения «Сельсовет “Игалинский”», проводится регулярная информационно-разъяснительная работа, в рамках которого молодые люди узнают о выгодах службы по контракту.

Очередную встречу с молодёжью провел заместитель главы администрации сельского поселения «Сельсовет “Игалинский”» Сулейман Сулейманов.

Напомним, что 62 выпускника Игалинской средней школы стали участниками СВО на Украине, десятки награждены орденами и медалями за мужество и героизм. Свыше 50 из них – военнослужащие контрактной службы.