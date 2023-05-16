Общество

В Гумбетовском районе ведется комплексная работа по разъяснению преимуществ службы по контракту

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В селе Игали ведется комплексная работа по разъяснению преимуществ военной службы по контракту.

В населенных пунктах, относящихся к администрации сельского поселения «Сельсовет “Игалинский”», проводится регулярная информационно-разъяснительная работа, в рамках которого молодые люди узнают о выгодах службы по контракту.

Очередную встречу с молодёжью провел заместитель главы администрации сельского поселения «Сельсовет “Игалинский”» Сулейман Сулейманов.

Напомним, что 62 выпускника Игалинской средней школы стали участниками СВО на Украине, десятки награждены орденами и медалями за мужество и героизм. Свыше 50 из них – военнослужащие контрактной службы.

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