Общество

В Гумбетовском районе состоялся субботник после зимы

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На территории Гумбетовского района провели экологические мероприятия по благоустройству территорий и сбору накопившегося за зимний период мусора.

В районном центре – селе Мехельта работники администрации муниципалитета, учреждений и организаций организованно вышли на субботник и провели работу по наведению порядка на центральной площади села и прилегающих территориях.

Участники мероприятия собрали прошлогоднюю траву и листву, сухие ветки и прочий мусор, а также подмели дорожки. Экологические мероприятия по облагораживанию территорий и уборке мусора проходят и в других сёлах муниципалитета.

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