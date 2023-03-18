В Гумбетовском районе состоялся субботник после зимы

На территории Гумбетовского района провели экологические мероприятия по благоустройству территорий и сбору накопившегося за зимний период мусора.

В районном центре – селе Мехельта работники администрации муниципалитета, учреждений и организаций организованно вышли на субботник и провели работу по наведению порядка на центральной площади села и прилегающих территориях.

Участники мероприятия собрали прошлогоднюю траву и листву, сухие ветки и прочий мусор, а также подмели дорожки. Экологические мероприятия по облагораживанию территорий и уборке мусора проходят и в других сёлах муниципалитета.