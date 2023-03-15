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В Гумбетовском районе состоялась встреча с воином СВО Амирали Сайгидахмедовым

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В Чиркатинской средней школе Гумбетовского района прошла встреча с бойцом СВО на Украине Амирали Сайгидахмедовым, который с кратким отпуском приехал домой.

Учащиеся и учителя школы провели совместный просмотр документального фильма РГВК Дагестан «Что мы Zащищаем?» с приглашением участника СВО Амирали Сайгидахмедова. Мероприятие были инициировано психологом школы Заирой Абдуразаковой и старшей вожатой Айшат Шамхаловой.

Сайгидахмедов рассказал детям о спецоперации и защите рубежей России, о важности любви к Родине и героизме защитников Отечества.

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