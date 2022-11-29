В Гумбетовском районе семьи мобилизованных получили помощь от Минтруда

Работники Гумбетовского КЦСОН провели благотворительную акцию для поддержки семей мобилизованных.

За каждой из 18 семей мобилизованных закреплены социальные работники, для оказания дополнительных социально-бытовых услуг в пределах компетенции центра.

Семьи участников специальной военной операции на территории Украины, находятся под постоянным патронажем специалистов центра.

Помимо оказания социальных услуг, семьям помогают в оформлении документов необходимых для получения единовременной выплаты, а также оказывают материальную помощь в виде продуктовых наборов и товаров первой необходимости.