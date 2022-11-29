Общество

В Гумбетовском районе семьи мобилизованных получили помощь от Минтруда

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Работники Гумбетовского КЦСОН провели благотворительную акцию для поддержки семей мобилизованных.

За каждой из 18 семей мобилизованных закреплены социальные работники, для оказания дополнительных социально-бытовых услуг в пределах компетенции центра.

Семьи участников специальной военной операции на территории Украины, находятся под постоянным патронажем специалистов центра.

Помимо оказания социальных услуг, семьям помогают в оформлении документов необходимых для получения единовременной выплаты, а также оказывают материальную помощь в виде продуктовых наборов и товаров первой необходимости.

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