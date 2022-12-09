В Гумбетовском районе провели ряд патриотических мероприятий

Ко Дню Героев Отечества в селе Килятль провели акции «Герои с нами» и «Бессмертный полк».

В селе Килятль Гумбетовского района Дагестана ко Дню Героев Отечества провели ряд патриотических мероприятий. Учащиеся и педагоги Килятлинской средней школы провели акции «Герои с нами» и «Бессмертный полк». Дети поделились биографическими данными об участниках Великой Отечественной войны и СВО на Украине, прошли маршем в торжественном шествии «Бессмертного полка», держа в руках портреты воинов России.

Участники патриотических акций возложили цветы к памятнику воинам Великой Отечественной войны, прочитали дуа за души погибших защитников Отечества.