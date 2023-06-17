В Гумбетовском районе прошли съёмки проекта «Кавказ накормит»

В Гумбетовском районе Дагестана состоялся пресс-тур «Золотой фрукт Страны солнца», посвящённый сбору урожая абрикосов. Сады Гумбета посетила съёмочная бригада Информационно-аналитического портала «Кавказ сегодня», учреждённого Минцифрой России.

Журналисты из столицы СКФО, города Пятигорска, в рамках мультиформатного проекта «Кавказ накормит» побывали в садах Гумбета, сняли процесс сбора урожая абрикосов, побеседовали с фермерами. Пресс-тур был организован медиагруппой «Гумбет». В нём приняли участие главный редактор медиагруппы «Гумбет» Гамзат Изудинов, начальник управления сельского хозяйства, экономики и имущественных отношений Гумбетовского района Магомед Абдулхалимов и другие.

Гости Гумбета взяли интервью у садовода из села Чирката Абдулмажида Шихшалаева и фермера из села Тантари Гирая Шамилова. Также информацию журналистам предоставил Магомед Абдулхалимов. В урожайные годы Гумбетовский район собирает свыше 4 тыс. тонн абрикосов за сезон, половина этой продукции экспортируется в разные регионы России.