В Гумбетовском районе прошел масштабный субботник

В Гумбетовском районе, в среду, 2 июня, прошел масштабный субботник, приуроченный ко Всемирному дню окружающей среды.

Мероприятия по благоустройству территории были организованы в школах сел Килятль, Цанатль, Верхнее Инхо, Новое Аргвани, Читль и Чирката, Мехельта и в других селах района.

Работниками и учащимися образовательных учреждений муниципалитета была проведена масштабная работа по наведению порядка на прилегающих территориях, очистке от мусора и сухой растительности, а также они осуществили полив деревьев и благоустроили сады.