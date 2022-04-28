В Гумбетовском районе продолжаются мероприятия по газификации населённых пунктов

В Гумбетовском районе республики построен межпоселковый газопровод протяжённостью свыше двадцати километров. Его строительство осуществлялось в рамках реализации Программы развития газоснабжения и газификации РД на 2021-2025 годы ООО «Газпром межрегионгаз».

Межпоселковый газопровод должен обеспечить природным газом села Аргвани, Новое Аргвани, Гадари. В общей сложности в этих сёлах газ получат более шестисот домовладений. В других сёлах муниципалитета уже завершены работы по газификации. Так в сёлах Тлярата и Данух уже всё готово для подачи газа в дома жильцов.