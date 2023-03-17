В Гумбетовском районе отметили День воссоединения Крыма с Россией

В поселениях Гумбетовского района проходят мероприятия в честь знаменательной даты – Дня воссоединения Крыма с Россией, 18 марта.

В преддверии этой даты работники культуры с. Килятль провели акцию «Крымская весна». Жителям села раздали информационные буклеты, подготовленные работниками культуры, ознакомили участников акции с общей историей России и полуострова Крым, рассказали об основных исторических событиях, приведших к тому, что Крым стал российской территорией. Напомним, что в 2014 году на референдуме крымчане проголосовали за воссоединение с Россией.

Также участники акции построились в форме буквы «Z», символизирующей СВО на Украине.