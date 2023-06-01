В Гумбетовском районе отмечается Международный день защиты детей

В этот день в Гумбетовском районе детям участников СВО на Украине вручили конверты с денежным вознаграждением и другие подарки. Празднование дня детей в муниципалитете идёт масштабно, во всех поселениях. В торжествах принимают участие глава МР «Гумбетовский район» Галип Галипов, председатель Комитета по ветеринарии РД Магомед Шапиев и другие.

С утра глава Гумбета Галип Галипов и куратор района из Правительства РД Магомед Шапиев посетили памятник воинам Великой Отечественной войны в с. Мехельта, культурно-досуговый центр и другие учреждения.

В КДЦ с. Мехельта с художественными номерами выступили учащиеся Мехельтинской основной школы. Глава АСП «Сельсовет “Мехельтинский”» Магомед Абдунасиров вручил конверты с денежным вознаграждением детям участников СВО на Украине.