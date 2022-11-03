В Гумбетовском районе обсудили вопросы осенней призывной кампании

В Гумбетовском районе прошло совещание, в рамках которого обсудили вопросы реализации Указа Президента РФ от 30.09.2022 г. № 691 «О призыве в ноябре-декабре 2022 г. граждан на военную службу по призыву».

Как отметили участники совещания, одним из главных вопросов на сегодня является актуализация списков призывников и обеспечение их явки на призывную комиссию в сроки, предусмотренные законодательством.

Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал Президента России о завершении отправки граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Как подчеркнули в российском Генштабе, срочники не будут участвовать в спецоперации на Украине.