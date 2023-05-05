В Гумбетовском районе навестили ветеранов труда

В канун Дня Победы в селе Ингиши Гумбетовского района посетили ветеранов труда.

В рамках празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заведующая Ингишинской сельской библиотекой Гумбетовского района Патина Ахмедова посетила на дому ветеранов труда Абдулмурида Халидова и Сапият Сайпулаеву, которые много сделали для развития своего села и района.

Патина Ахмедова поздравила их с наступающим Днём Великой Победы и вручила подарки.

Напомним, что вопросы сохранения исторической памяти и патриотического воспитания подрастающих поколений глава Гумбетовского района Галип Галипов обозначил среди приоритетов.