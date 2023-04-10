Здравоохранение

В Гумбетовском районе активно прививают детей против кори

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В рамках подчищающей иммунизации против кори в Гумбетовском районе активно прививают детей от этой инфекции.

Педиатр Гумбетовского района Марям Джанакаева сообщила, что в муниципалитете проводится регулярная работа по профилактике инфекций и вакцинации детей от кори. Джанакаева призвала родителей привить детей от кори, обезопасить их от негативных последствий при заражении, выработать иммунитет против данной грозной болезни.

Отметим, что туровую иммунизацию против полиомиелита в районе завершили с охватом 1896 детей, родители показали сознательность и заботу о будущих поколениях – пришли привить детей от этой инфекции.

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