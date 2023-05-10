В Гумбетовском районе 9 Мая возложили венки к памятнику воинам ВОВ

Праздничные мероприятия в честь 78-й годовщины Великой Победы прошли в Гумбетовском районе.

Утром представители региональной и муниципальной власти возложили венки к памятнику воинам Великой Отечественной войны.

В акции приняли участие глава Гумбетовского района Галип Галипов, депутат Народного Собрания РД от Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов, зампред Комитета по образованию и науке Народного Собрания РД Абдулвахид Лабазанов, председатель Собрания депутатов Гумбета Мухтар Ахмедов, отец павшего на СВО кавалера ордена Мужества Шамиля Гаджимурадова Ухума Гаджимурадов, ветеран труда Сайгидин Ухумасултанов, начальник ОМВД РФ по Гумбету Магомед Магомедов, меценат Мухудин Мухудинов руководитель хореографического ансамбля «Ватан» Али Магомедалиев и другие.

После возложения венков у памятника выступили с патриотическими стихами учащиеся Мехельтинской основной школы. Работники ОМВД произвели салют в честь Дня Победы. Ветеран труда Сайгидин Ухумасултанов прочитал дуа за души защитников Отечества.