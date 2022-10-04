Общество

В Гумбете состоялись проводы добровольцев для участия в СВО на Украине

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Добровольцы из Гумбетовского района отправились в учебный центр для прохождения военной подготовки до отправки в зону СВО на Украине. Глава муниципалитета Галип Галипов провёл встречу с добровольцами, которые решили отправиться на территорию СВО в рамках частичной мобилизации, объявленной Президентом России, Верховным Главнокомандующим ВС РФ Владимиром Путиным.

Несколько гумбетовцев подали заявки на добровольное участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Глава Гумбета Галип Галипов поблагодарил добровольцев за готовность встать на защиту Родины и отметил, что администрация района сделает все для обеспечения участников СВО и их семей необходимым.

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