В Гумбете состоялись проводы добровольцев для участия в СВО на Украине

Добровольцы из Гумбетовского района отправились в учебный центр для прохождения военной подготовки до отправки в зону СВО на Украине. Глава муниципалитета Галип Галипов провёл встречу с добровольцами, которые решили отправиться на территорию СВО в рамках частичной мобилизации, объявленной Президентом России, Верховным Главнокомандующим ВС РФ Владимиром Путиным.

Несколько гумбетовцев подали заявки на добровольное участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Глава Гумбета Галип Галипов поблагодарил добровольцев за готовность встать на защиту Родины и отметил, что администрация района сделает все для обеспечения участников СВО и их семей необходимым.