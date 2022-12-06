В Гумбете продолжается призывная кампания

Заместитель главы Гумбетовского района Алихан Давудгаджиев сообщил, что в рамках проведение призывной кампании в муниципалитете из Гумбетовского района на срочную службу в армию направлены 12 человек. По его словам, призывная кампания в муниципалитете продолжается.

«В настоящее время работниками ВУС сельских поселений совместно с участковыми уполномоченными ОМВД России по Гумбетовскому району проводятся мероприятия по определению местонахождения и вручению повесток призывникам. Так, была обеспечена явка 15 призывников для прохождения комиссии», – сказал Алихан Давудгаджиев.

Замглавы района подчеркнул, что срочников не отправят служить в зону проведения СВО и новые регионы РФ. Глава муниципалитета, председатель призывной комиссии района вопросы призывной кампании держат на личном контроле.