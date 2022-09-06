В Госжилинспекции Дагестана утверждена форменная одежда и знаки различия личного состава надзорного органа

За 20 лет инспекторы органа жилищного надзора региона переодеты в форменную одежду.

Положением Правительства Республики Дагестан от 2 июля 2021 года N 166.

«О вопросах Государственной жилищной инспекции Республики Дагестан» утверждена форменная одежда и знаки различия личного состава надзорного органа.

Со дня образования Государственной жилищной инспекции Республики Дагестан, впервые специалисты – инспекторы при выходе на надзорные мероприятия облачены в узнаваемую форменную одежду установленного образца, так как достойный внешний вид сотрудника немаловажная составляющая имиджа, что обеспечивает моральное право на самоуважение, способствует укреплению доверия граждан к надзорному органу, оказывает влияние на поведение и поступки людей.