В Госдуму внесен закон о развитии местного самоуправления

В Госдуму внесен законопроект о развитии местного самоуправления. Одним из авторов законопроекта выступает председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, законопроект подготовлен в развитие положений Конституции.

«Внесенный законопроект посвящен организации местного самоуправления и является следующим этапом в выстраивании единой системы публичной власти в стране. Законопроект предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления в целях ее приведения в соответствие с правовой природой местного самоуправления», — пояснил Крашенинников.

Новый закон поможет устранить путаницу при перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации.

Будет действовать одноуровневая система организации местного самоуправления. Власть на местах будет организована не по территориальному принципу, а по принципу привязки к населению.

Городские и муниципальными округа будут иметь одинаковый объем полномочий для решения местных задач. При этом в целях наиболее оптимального обеспечения интересов населения регион может принять решение о перераспределении ряда полномочий в конкретном муниципальном образовании и осуществлении их на региональном уровне.

Общая структура органов местного самоуправления остается неизменной.