В Госдуму внесен закон о развитии местного самоуправления

Редакция попросила председателя Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по законодательству, законности, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Артура Исрапилова прокомментировать, что изменится в организации работы органов местного самоуправления после принятия этого закона.

Как пояснил парламентарий, документом предусмотрены следующие нововведения:

— одноуровневая организация органов местного самоуправления – оно будет осуществляться в городских округах, муниципальных округах и внутригородских территориях городов федерального значения. Законопроектом не предусмотрены такие виды муниципальных образований, как муниципальный район, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район, городское поселение, сельское поселение. За городскими и муниципальными округами закрепляется одинаковый объём неотъемлемых полномочий, которые направлены на непосредственное решение местных задач. Вместе с тем субъект Российской Федерации может принять решение о перераспределении некоторых полномочий (кроме неотъемлемых) в конкретном муниципалитете и реализации их на региональном уровне;

— уменьшение возможных видов преобразования муниципальных образований до трех: объединение, разделение и изменение;

— единственный способ формирования представительного органа муниципального образования – муниципальные выборы;

— глава муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и уставом муниципального образования избирается на муниципальных выборах либо представительным органом муниципального образования. Избрание представительным органом муниципального образования осуществляется из своего состава либо из числа, кандидатов, представленных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации;

— в соответствии с принципом единства системы публичной власти глава муниципального образования, возглавляющий местную администрацию, одновременно замещает государственную должность субъекта Российской Федерации и муниципальную должность;

В проекте закона предусмотрено право высшего должностного лица субъекта РФ вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования или главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с законодательством.

Устанавливается единый срок полномочий (пять лет) для всех должностных лиц местного самоуправления.

Предусматривается, что основная часть положений законопроекта вступает в силу с 1 января 2023 года. Отдельные главы (их 7, в том числе, общие положения законопроекта) вступают в силу со дня его официального опубликования. При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется переход к одноуровневой организации местного самоуправления.