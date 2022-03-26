В Госдуме в рамках «правительственного часа» обсудили энергоснабжение высокогорных районов Дагестана

В рамках «правительственного часа» в Госдуме состоялась обсуждение энергоснабжения высокогорных районов Дагестана.

Как сообщил корреспонденту информагентства депутат Госдумы от Республики Дагестан Джамаладин Гасанов, вопросы энергоснабжения были обсуждены в ходе встречи членов Комитета по энергетике с главой Минэнерго России Николаем Шульгиным.

«В рамках встречи рассмотрены вопросы подготовки к отчету кабмина РФ перед парламентариями, намеченого на 7 апреля текущего года. В ходе своего выступления министр признал, что есть ряд проблем по вопросу качественного и стабильного электроснабжения в высокогорных районах Дагестана и Ингушетии», — отметил парламентарий.

В ходе обсуждения этой проблемы член Комитета по энергетике Госдумы Джамаладин Гасанов выделил районы, где эту проблему надо решать в первую очередь – это Рутульский, Тлярятинский, Цумадинский, Цунтинский районы и Бежтинский участок.

Глава Минэнерго РФ попросил подготовить соответствующий запрос и обещал включить их в перечень вопросов, решаемых совместно с компанией «Россети».

Все необходимые документы и письма направлены в министерство энергетики России, сообщил Джамаладин Гасанов.

Источник: РИА Дагестан