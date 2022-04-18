В Госдуме предложили запретить показ по телевидению продукции «Квартала-95»

Депутат Хамзаев: время «Сватов» и других передач «Квартала-95» должно быть закончено

Показ передач «Студии «Квартал-95», в том числе сериала «Сваты», нужно запретить на российском телевидении, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов призвал российские телеканалы отказаться от показа сериала «Сваты» и других проектов компании «Студия «Квартал-95», основателем которой является Владимир Зеленский.

«Время «Сватов» и других увеселительных передач за авторством компании Зеленского должно быть закончено! Его актерская маска сорвана! Нужно добиться, чтобы ни один рубль не пошел на обогащение преступника Зеленского, а весь телевизионный контент его компании был запрещен к показу на российском телевидении», — сказал Хамзаев.