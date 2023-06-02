В Госдуме ФС РФ состоялась встреча Председателя комитета Госдумы по делам национальностей Г. Ю. Семягина  с руководством Ассоциации книгоиздателей (АСКИ) и ведущих региональных издательств России

В мероприятии принимал участие и руководитель Издательского дома «Дагестан» Умаросман Гаджиев.

На встрече обсуждались актуальные вопросы книгоиздания и книгораспространения в российских регионах, в том числе книг на национальных языках, а также мер государственной поддержки отрасли.

Встреча проходила в формате «круглого стола» и свободного общения, где каждый участник имел возможность высказать точку зрения на обсуждаемую проблему и предложить свои варианты решения.

В ходе обсуждений принимали участие Президент АСКИ К.Чеченев, вице-президент АСКИ О. Филимонов, руководитель ИД «Дагестан» У. Гаджиев и многие другие.

Были озвучены общие для регионов проблемы: необходимость выработки конкретных мер по реализации государственной национальной политике в области книгоиздания, государственной поддержки изданий на национальных языках, детской литературы, сетей распространения печатной продукции, содействие в интеграции региональных издательств в общероссийское книжное пространство и др.

В своем выступлении Г.Ю.Семягин отметил значимость решения озвученных проблем, выразил готовность оказать содействие их разрешению и продолжению диалога с издателями.

В заключение встречи Председатель комитета Госдумы пяти региональным издательствам России вручил благодарности профильного комитета.

За высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в популяризацию этнокультурного достояния народов России Издательский дом «Дагестан» также отмечен благодарностью Комитета по делам национальностей Государственной Думы.

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