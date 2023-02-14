Экономика

В Госдуме был принят проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О мелиорации земель»

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Сегодня на пленарном заседании Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации единогласно был принят в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О мелиорации земель», подготовленный Народным Собранием Республики Дагестан в порядке законодательной инициативы.

С докладом по проекту федерального закона выступила его автор, председатель комитета Народного Собрания по аграрным вопросам, природопользованию, экологии и окружающей среды Асият Алиева.

Содокладчиком на пленарном заседании выступил председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

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