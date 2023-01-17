Общество

В городе Кизляр прошли торжественные мероприятия в честь 30-летия Кизлярского батальона Росгвардии

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В городе Кизляр торжественно отметили тридцатилетие со дня образования отдельного батальона оперативного назначения махачкалинского соединения Росгвардии.

Поздравить военнослужащих пришли многочисленные гости, в числе которых командир махачкалинского соединения Росгвардии генерал-майор Дмитрий Чистяков. В своем выступлении он поблагодарил весь личный состав за достигнутые успехи и верность выбранному делу.

«Желаю не останавливаться на достигнутом, смело идти к новым победам», — сказал генерал-майор.

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