В городе Кизляр прошли торжественные мероприятия в честь 30-летия Кизлярского батальона Росгвардии

В городе Кизляр торжественно отметили тридцатилетие со дня образования отдельного батальона оперативного назначения махачкалинского соединения Росгвардии.

Поздравить военнослужащих пришли многочисленные гости, в числе которых командир махачкалинского соединения Росгвардии генерал-майор Дмитрий Чистяков. В своем выступлении он поблагодарил весь личный состав за достигнутые успехи и верность выбранному делу.

«Желаю не останавливаться на достигнутом, смело идти к новым победам», — сказал генерал-майор.