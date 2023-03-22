В городе Каспийске приступили к рекультивации несанкционированной свалки

21 марта вице-премьер Дагестана Нариман Абдулмуталибов проинспектировал ход рекультивационных мероприятий свалки, площадью более тридцати гектар.

Данная свалка входит в число объектов накопленного экологического вреда, которые вошли в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология».

По словам Наримана Абдулмуталибова, рекультивация объекта происходит в соответствии с установленными сроками и с соблюдением контрактных обязательств. В общей сложности в регионе рекультивации подлежат четыре объекта несанкционированных свалок. На эти цели выделено свыше одного миллиарда рублей.