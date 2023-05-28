В городе Каспийске отметили День пограничника

В 105-ю годовщину со дня образования Пограничной службы ФСБ России в городском парке состоялась торжественная церемония в память сотрудников пограничной службы, погибших при исполнении служебных обязанностей.

К памятнику «Слава Героям границы» возложили цветы. В церемонии приняли участие Глава городского округа «г.Каспийск» Борис Гонцов, заместитель Председателя Правительства РД Муслим Телякавов, руководство Пограничного управления и ФСБ России по РД, военнослужащие Каспийской флотилии, а также родные и близкие погибших пограничников.

Память погибших при исполнении пограничников почтили минутой молчания, после чего подразделения береговой охраны и личного состава пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан прошли торжественным маршем. В церемонии также приняли участие быстроходные пограничные сторожевые катера и корабли, стоящие на дежурстве водных границ.

Продолжение торжественного мероприятия, посвященного Дню пограничника состоится в Русском драматическом театре при участии Главы РД Сергея Меликова.