В городе Хасавюрте будет построена детская больница

13 декабря в Хасавюрте Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл совещание по вопросам развития системы здравоохранения города. Совещание состоялось на базе Хасавюртовской ЦГБ.

В ходе совещания Председатель Правительства Республики Дагестан озвучил одну из основных проблем — это отсутствие детской больницы. По итогам обсуждения, премьер поручил построить на базе центральной городской больницы города Хасавюрта медучреждение для лечения детей. Строительство будет проводиться с применением модульной технологии.

Кроме того, в рамках совещания, Абдулмуслимов поручил руководству ЦГБ города Хасавюрта составить план по выведению медучреждения из неудовлетворительного состояния. Так, за больницей имеются финансовые задолженности в размере свыше ста миллионов рублей, есть проблемы с оснащением, остро назрела необходимость ремонта.

В числе поручений, Абдулмуслимов обозначил необходимость принятия программы развития систем здравоохранения города Хасавюрта и Хасавюртовского района.