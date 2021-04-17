В городе Дагестанские Огни Сергей Меликов посетил старую новую поликлинику

В городе Дагестанские Огни строительство поликлиники на 200 мест начали ещё в 2009-м, однако в 2014 году строительство заморозилось на 5 лет.

На данный момент здание достроено, но не может быть введено в эксплуатацию — нет оборудования. Об этом Сергею Меликову сообщил главврач Центральной городской больницы г. Дагестанские Огни Джамиля Ваджибова. Глава города Джалалутдин Алирзаев также сообщил, что республиканский бюджет выделил средства на закупку оборудования, дело осталось за торгами и заключением договоров.

Сергей Меликов в свою очередь пообещал подключить к решению вопроса руководителя Минздрава РД для ускорения процесса.