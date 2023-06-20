В городе Буйнакск будет построен мемориальный комплекс в память о погибших в зоне боевых действий дагестанцах

В рамках рабочего визита в город Буйнакск Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил парк по улице Ленина, где планируется строительство республиканского мемориального комплекса «Память», посвящённого дагестанцам, погибшим при исполнении воинского долга в локальных войнах.

На объекте уже установлен камень с табличкой, где указано название комплекса и сроки строительства объекта.

По словам мэра города Исламудина Нургудаева, открытие памятника намечено на декабрь 2023 года.

По словам главы ГО «город Буйнакск», мемориальный комплекс станет местом, хранящим память о героизме буйнакцев.

Абдулмуслим Абдулмуслимов высоко оценил данную инициативу.