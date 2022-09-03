В городах и районах Дагестана прошла акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Сотрудники министерства по делам молодёжи Дагестана распространили среди населения буклеты, подготовленные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Специалисты Минмолодежи РД и волонтёры организовали акцию, в ходе которой раздали жителям республики специальные буклеты, информирующие о сущности терроризма. «В нашей республике терроризм оставил свой след. Каспийск, Буйнакск, теракты в Махачкале, других городах и районах унесли сотни жизней. Мы должны помнить об этом и не допустить повторения подобного», — отмечали ребята, передавая буклеты.